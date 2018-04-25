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Из пригорода Дамаска Каламун вывезли почти 5,5 тысячи боевиков
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ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Из пригорода Дамаска Каламун вывезли почти 5,5 тысячи боевиков 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ИЗ ПРИГОРОДА ДАМАСКА ВОСТОЧНЫЙ КАЛАМУН ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ВЫВЕЗЕНО ПОЧТИ 5,5 ТЫС БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ — ГЕНШТАБ ВС РФ
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