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Из пригорода Дамаска Каламун вывезли почти 5,5 тысячи боевиков
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Из пригорода Дамаска Каламун вывезли почти 5,5 тысячи боевиков
РИА Новости
48 минут назад
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. ИЗ ПРИГОРОДА
ДАМАСКА
ВОСТОЧНЫЙ КАЛАМУН ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ВЫВЕЗЕНО ПОЧТИ 5,5 ТЫС БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ —
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