«Талибан» объявил начало весеннего наступления на «американских оккупантов» 

В Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) объявили о начале весеннего наступления. В качестве приоритетных целей указаны «убийство и захват американских оккупантов и их сторонников». При этом террористы предупреждают, что намерены использовать новую изощренную тактику, передает "Интерфакс".
В последние месяцы ситуация в Афганистане заметно ухудшилась. Талибы, держащие под своим контролем значительную территорию в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города.
В МИД России ранее выражали озабоченность ростом террористической активности боевиков движения в различных частях Афганистана.