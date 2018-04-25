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«Талибан» объявил начало весеннего наступления на «американских оккупантов»
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«Талибан» объявил начало весеннего наступления на «американских оккупантов» 

Вести.Ru 1 час назад
В Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) объявили о начале весеннего наступления. В качестве приоритетных целей указаны «убийство и захват американских оккупантов и их сторонников». При этом террористы предупреждают, что намерены использовать новую изощренную тактику, передает "Интерфакс".
В последние месяцы ситуация в Афганистане заметно ухудшилась. Талибы, держащие под своим контролем значительную территорию в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города.
В МИД России ранее выражали озабоченность ростом террористической активности боевиков движения в различных частях Афганистана.
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