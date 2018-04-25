«Талибан» объявил начало весеннего наступления на «американских оккупантов»

Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ ) объявили о начале весеннего наступления. В качестве приоритетных целей указаны «убийство и захват американских оккупантов и их сторонников». При этом террористы предупреждают, что намерены использовать новую изощренную тактику, передает "Интерфакс"

В последние месяцы ситуация в Афганистане заметно ухудшилась. Талибы, держащие под своим контролем значительную территорию в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города.