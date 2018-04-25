Сирийские БМП-2 обрушили на террористов огненный дождь

В Сети появились фото и видеоматериалы, свидетельствующие об этом. Отличительным признаком принадлежности этой техники к элитным соединениям является ее песочный камуфляж.

Военные эксперты отмечают, что БМП-2 действуют совместно с танками Т-72 и Т-55, а также с зенитными самоходными установками ЗСУ-23-4 «Шилка».

При этом боевые машины пехоты в данной операции на передовой служат не для доставки бойцов, а как передвижные огневые точки. Они подавляют огнем из 30-мм пушек выявленные цели, при этом стараются не входить в зону действия противотанковых средств террористов.

БМП-2 в Сирии находятся на вооружении наиболее боеспособных частей правительственных сил Сирии. Такой техники сравнительно немного, и ее применяют эпизодически, во время наиболее значимых операций, к которым можно отнести зачистку от террористов палестинского лагеря Ярмук под Дамаском

Также во время боев в окрестностях сирийской столицы гвардейские подразделения стали использовать модернизированные БМП-1. На них установлена дополнительная броневая защита, а устаревшая 73-мм пушка заменена на скорострельные 23-мм ЗУ-23-2.