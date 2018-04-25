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«США хотят разграбить ресурсы Ближнего Востока»
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Роухани: США хотят разграбить ресурсы Ближнего Востока, а не оказать помощь региону 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Reuters
Правительство США занимается "разграблением ресурсов" арабского мира, поэтому американцы должны покинуть регион.
Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Некоторые полагают, что Белый дом принимает разные решения, касающиеся судьбы Ближнего Востока. На самом деле Запад хочет разграбить ресурсы арабского мира", — сказал Роухани.
По его мнению, западные страны "никогда не обеспечивали безопасность в регионе". Он обратил внимание на "опустошенный Афганистан, агрессию против Ирака, господство терроризма в ближневосточных государствах".
"Ты ничего не знаешь о политике и законах", — приводит телеканал Al Manar слова Роухани, адресованные президенту США Дональду Трампу. По мнению президента Исламской Республики, "американские военные ищут источники финансирования для пребывания в Сирии", а "уход Вашингтона из региона восстановит стабильность и безопасность".
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