Источник опроверг передачу Сирии С-300

Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил военно-дипломатический источник, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.

«На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь», — сказал источник РИА «Новости».

Великобритании и По его словам, все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США Франции по Сирии в ночь на 14 апреля.

При этом источник назвал не соответствующей действительности информацию о якобы передаче Сирии «месяц тому назад» зенитных ракетных систем С-300. «Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — добавил он.

Таким образом он опроверг слова посла Сирии в России Рияда Хаддада, который заявил, что системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад.

«Где-то уже месяц тому назад (начали) работают системы С-300 в Сирии», — сказал Хаддад, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, когда С-300 будут поставлены Дамаску.

23 апреля СМИ сообщали, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не стал комментировать возможность поставок С-300 в Сирию и отметил, что ракетный удар, нанесенный США, Францией и Великобританией, ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования.

Генштабе ВС России заявили о готовности вернуться к вопросу поставок в Сирию ЗРС С-300 сразу же после нанесения США, Британией и Францией удара крылатыми ракетами по сирийским объектам. Так, Лавров заявил, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять комплексы С-300 Дамаску.