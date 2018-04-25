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Источник опроверг передачу Сирии С-300
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Источник опроверг передачу Сирии С-300 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил военно-дипломатический источник, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.
«На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь», — сказал источник РИА «Новости».
По его словам, все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля.
При этом источник назвал не соответствующей действительности информацию о якобы передаче Сирии «месяц тому назад» зенитных ракетных систем С-300. «Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — добавил он.
Таким образом он опроверг слова посла Сирии в России Рияда Хаддада, который заявил, что системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад.
«Где-то уже месяц тому назад (начали) работают системы С-300 в Сирии», — сказал Хаддад, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, когда С-300 будут поставлены Дамаску.
23 апреля СМИ сообщали, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не стал комментировать возможность поставок С-300 в Сирию и отметил, что ракетный удар, нанесенный США, Францией и Великобританией, ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования.
В Генштабе ВС России заявили о готовности вернуться к вопросу поставок в Сирию ЗРС С-300 сразу же после нанесения США, Британией и Францией удара крылатыми ракетами по сирийским объектам. Так, Лавров заявил, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять комплексы С-300 Дамаску.
Соглашение с САР на поставку С-300 было подписано еще в 2010 году, однако исполнение контракта заморозили из-за позиции Запада и Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля.
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