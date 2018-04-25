Генерал ВВС: При модернизации Ту-22М3 учитывались выявленные в Сирии недостатки

Экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко в эфире НСН рассказал, что во время модернизации учитывались недостатки, выявленные в Сирии (слушайте аудио).

«Ту-22М3, который стоит на вооружении, тоже был модернизирован, оборудован и доведён до совершенства, но всё равно прицельно-навигационный комплекс здесь (в модернизированной версии — НСН) новый и поставлен с учётом недостатков, которые увидели при работе в Сирии», — отметил генерал-лейтенант.

Напомним, Ту-22М применяется для поражения наземных и морских целей, причём авиаудары могут наноситься как с малых, так и со средних и больших высот. Бомбардировщик-ракетоносец был принят на вооружение ещё в 1989 году, он принимал участие в нанесении авиаударов по боевикам в Сирии.