В Казани обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в августе 

Казанский авиационный завод (КВЗ) планирует в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщают РИА «Новости».
Этот самолет является модифицированной версией дальнего многорежимного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Его приняли на вооружение в 1989 году. Самолеты Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
Скорость самолета — 2,3 тысячи км/ч, он способен достигать высоты 13 километров и преодолевать расстояние в 6 тыс.км.