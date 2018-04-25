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В Казани обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в августе
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В Казани обновленный ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в августе 

АиФ Казань 16 минут назад
Фото: АиФ Казань
Казанский авиационный завод (КВЗ) планирует в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщают РИА «Новости».
Этот самолет является модифицированной версией дальнего многорежимного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Его приняли на вооружение в 1989 году. Самолеты Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
Скорость самолета — 2,3 тысячи км/ч, он способен достигать высоты 13 километров и преодолевать расстояние в 6 тыс.км.
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