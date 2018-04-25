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Казанский авиазавод поднимет в небо обновленный Ту‐22М3М
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Казанский авиазавод поднимет в небо обновленный Ту‐22М3М 

360tv.ru 13 минут назад
Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова планирует в августе текущего года поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик‐ракетоносец Ту‐22М3М. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя предприятия.
Данная военная техника является новой модификацией самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.
Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе
— Собеседник агентства.
Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей, его приняли на вооружение почти 30 лет назад, в 1989 году. Всего было выпущено 268 самолетов.
Некоторые из них участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. Дальняя авиация сбрасывала снаряды на опорные пункты боевиков в долине реки Евфрат.
Ранее западные эксперты назвали «смертельно опасными врагами» перспективные многофункциональные истребители Су‐57, которые в этом году впервые пролетят над Красной площадью во время парада Победы.
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