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Бизнес-версию SSJ100 покажут на авиашоу в Турции
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Бизнес-версию SSJ100 покажут на авиашоу в Турции 

Хабаровский край сегодня 37 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
«Сухой Суперджет 100» в бизнес-версии после показа в Африке прилетел на авиашоу в Турцию. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в АО «Гражданские самолёты Сухого», лайнер из Комсомольска-на-Амуре презентуют на международной выставке Eurasia Airshow 2018, она стартует в Анталье сегодня, 25 апреля.
— SSJ100 в бизнес-версии характеризуется наличием большого пассажирского салона и большой дальности полета, — отметили в АО «ГСС». — В салоне с комфортом разместятся 19 пассажиров, при этом он разделен на зоны для отдыха и работы. Цена владения самолетом SSJ100 в такой конфигурации выгоднее, чем у конкурентов.
Самолет можно будет увидеть в шале «UAC Commercial Aircraft» А17-А18. Выставка в Турции закончится 29 апреля. Напомним, в 2017 году авиастроители Комсомольска-на-Амуре выпустили 34 лайнера «Сухой Суперджет 100».
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