Бизнес-версию SSJ100 покажут на авиашоу в Турции

— SSJ100 в бизнес-версии характеризуется наличием большого пассажирского салона и большой дальности полета, — отметили в АО «ГСС». — В салоне с комфортом разместятся 19 пассажиров, при этом он разделен на зоны для отдыха и работы. Цена владения самолетом SSJ100 в такой конфигурации выгоднее, чем у конкурентов.

Самолет можно будет увидеть в шале «UAC Commercial Aircraft» А17-А18. Выставка в Турции закончится 29 апреля. Напомним, в 2017 году авиастроители Комсомольска-на-Амуре выпустили 34 лайнера «Сухой Суперджет 100».