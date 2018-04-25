Новый российский бомбардировщик поднимется в небо 

Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Как сообщает РИА Новости, он является новой модификацией самолёта Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
Ранее «СП» сообщала, что российское военное ведомство приняло на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». При этом отмечается, что контракт на поставку в войска БМПТ «Терминатор» был подписан российским военным ведомством и УВЗ на выставке «Армия-2017». Военным уже поставлены 10 таких машин, которые примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2018 года.
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