Новый сверхзвуковой российский бомбардировщик поднимется в небо в августе 

Ту-22М3М является новой модификацией самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.
Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщает РИА Новости.
Ту-22М3М является новой модификацией самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Эти бомбардировщики принимали участие в нанесении авиаударов по боевикам в Сирии.