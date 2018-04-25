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Новый сверхзвуковой российский бомбардировщик поднимется в небо в августе
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Новый сверхзвуковой российский бомбардировщик поднимется в небо в августе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ту-22М3М является новой модификацией самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.
Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщает РИА Новости.
Ту-22М3М является новой модификацией самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Эти бомбардировщики принимали участие в нанесении авиаударов по боевикам в Сирии.
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