Новый российский бомбардировщик поднимут в небо в августе

Cверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся новой модификацией самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию, будет поднят в небо в августе. Об этом РИА Новости сообщил представитель Казанского авиационного завода.

"Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе", — заявил сотрудник предприятия.