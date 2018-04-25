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Новый российский бомбардировщик поднимут в небо в августе
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Новый российский бомбардировщик поднимут в небо в августе 

Российская Газета 24 минуты назад
Cверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся новой модификацией самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию, будет поднят в небо в августе. Об этом РИА Новости сообщил представитель Казанского авиационного завода.
"Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе", — заявил сотрудник предприятия.
Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет был принят на вооружение почти 30 лет назад. Бомбардировщики Ту-22М3 принимали участие в нанесении ударов по позиция террористов в Сирии.
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