Ожесточенные бои идут на юге Дамаска

Правительственные силы уже прорвали линию защиты боевиков. В настоящий момент идет зачистка их позиции, также были найдены несколько крупных складов с оружием и боеприпасами.

Ожесточенные бои в эти минуты идут на юге сирийского Дамаска в районе Эль-Хаджар-эль-Асвад. Это последний оплот террористов в столичных кварталах.

Правительственные силы уже прорвали линию защиты боевиков. В настоящий момент идет зачистка их позиции, также были найдены несколько крупных складов с оружием и боеприпасами.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. В то же время из другого района Восточного Каламуна уже были полностью выведены все боевики.

О завершении операции заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон. По его данным, из анклава вышли более пяти тысяч экстремистов, а также члены их семей. Уходя, они передали сирийским военным несколько десятков пулеметов, сотни гранат и автоматов, а также минометы и тяжелую бронетехнику. При этом многие террористы решили воспользоваться амнистией и остались в Каламуне, дав обещание больше не брать в руки оружие.