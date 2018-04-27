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Ожесточенные бои идут на юге Дамаска
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Ожесточенные бои идут на юге Дамаска 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Правительственные силы уже прорвали линию защиты боевиков. В настоящий момент идет зачистка их позиции, также были найдены несколько крупных складов с оружием и боеприпасами.
Ожесточенные бои в эти минуты идут на юге сирийского Дамаска в районе Эль-Хаджар-эль-Асвад. Это последний оплот террористов в столичных кварталах.
Правительственные силы уже прорвали линию защиты боевиков. В настоящий момент идет зачистка их позиции, также были найдены несколько крупных складов с оружием и боеприпасами.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. В то же время из другого района Восточного Каламуна уже были полностью выведены все боевики.
О завершении операции заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон. По его данным, из анклава вышли более пяти тысяч экстремистов, а также члены их семей. Уходя, они передали сирийским военным несколько десятков пулеметов, сотни гранат и автоматов, а также минометы и тяжелую бронетехнику. При этом многие террористы решили воспользоваться амнистией и остались в Каламуне, дав обещание больше не брать в руки оружие.
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