Премьер Ирака заявил, что Багдад продолжит наносить удары по боевикам ИГ в Сирии

"Мы отдали приказ нанести болезненные удары по «Даиш» (арабское название ИГ — прим. ТАСС) на сирийской территории на основе разведывательных данных и застали их врасплох точечной воздушной операцией, которая поразила их лидеров и боевиков, — отметил он. — И эти атаки продолжатся, мы будем преследовать их в любом месте и не позволим находиться на земле Ирака".

По словам аль-Абади, группировка ИГ «возникла в Сирии, пересекла границу и вошла на территорию Ирака, захватив его города». «Когда они пришли к нам, мы заплатили погибшими, — сказал он — Однако нам пришлось принести еще большие жертвы, приняв решение освободить нашу землю, поэтому мы не готовы к тому, чтобы они вновь вернулись, и не допустим этого. Мы не только не прекратим авиаудары по террористам, но и сделаем против тех из них, кто остается за пределами Ирака, еще больше». Что именно, премьер не пояснил.

Между тем, по словам главы кабмина, Багдад не собирается вмешиваться в происходящее внутри соседней страны. «Мы не вмешиваемся в сирийские дела, но хотим, чтобы конфликт там прекратился», — заключил он.