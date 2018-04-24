Премьер Ирака заявил, что Багдад продолжит наносить удары по боевикам ИГ в Сирии 

ТАСС, 24 апреля. Ирак продолжит преследовать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и наносить по ним воздушные удары в Сирии, однако не собирается вмешиваться во внутренние дела соседней страны. Об этом заявил во вторник на еженедельной пресс-конференции в Багдаде иракский премьер Хейдар аль-Абади, выдержки из которой приводит его канцелярия.
"Мы отдали приказ нанести болезненные удары по «Даиш» (арабское название ИГ — прим. ТАСС) на сирийской территории на основе разведывательных данных и застали их врасплох точечной воздушной операцией, которая поразила их лидеров и боевиков, — отметил он. — И эти атаки продолжатся, мы будем преследовать их в любом месте и не позволим находиться на земле Ирака".
По словам аль-Абади, группировка ИГ «возникла в Сирии, пересекла границу и вошла на территорию Ирака, захватив его города». «Когда они пришли к нам, мы заплатили погибшими, — сказал он — Однако нам пришлось принести еще большие жертвы, приняв решение освободить нашу землю, поэтому мы не готовы к тому, чтобы они вновь вернулись, и не допустим этого. Мы не только не прекратим авиаудары по террористам, но и сделаем против тех из них, кто остается за пределами Ирака, еще больше». Что именно, премьер не пояснил.
Между тем, по словам главы кабмина, Багдад не собирается вмешиваться в происходящее внутри соседней страны. «Мы не вмешиваемся в сирийские дела, но хотим, чтобы конфликт там прекратился», — заключил он.
19 апреля ВВС Ирака по приказу аль-Абади нанесли серию ударов по объектам боевиков на сирийско-иракской границе. Как заявили в Багдаде, операция проводилась в тесной координации с Дамаском и при согласовании с Ираном и РФ. Целями налетов, в которых были уничтожены 36 боевиков, стали расположения террористов в окрестностях пограничного с Ираком города Бу-Кемаль. Позднее телеканал As Sumaria со ссылкой на иракскую разведку сообщала, что в результате рейдов был ликвидирован один из заместителей главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, известный как Абу Лакман ас-Сури, ответственный за вербовку и переброску террористов— смертников в Ирак.