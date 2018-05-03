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В Сирии более 300 человек вернулись в свои дома
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В Сирии более 300 человек вернулись в свои дома 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям населенных пунктов Ходер и Мартини провинции Алеппо.
Важнейшими направлениями деятельности политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
Вместе с тем отмечаются продолжающиеся нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс и Эль-Кутнейра.
В Восточной Гуте обстановка стабильная. Идет процесс восстановления мирной жизни.
Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с главой администраций населенного пункта Афтрисс, в ходе которой рассмотрены вопросы создания необходимых условий для скорейшего возращения людей к местам постоянного проживания.
В городе Дума продолжается расчистка дорог с помощью российской спецтехники, проводится разминирование жилых строений, вывоз боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано десять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 15 взрывоопасных предметов.
Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 857 жителей Восточной Гуты.
Продолжается работа по нормализации обстановки в Восточном Каламуне. В населенном пункте Рухейба разминировано три километра второстепенных дорог. Обнаружено и уничтожено три самодельных взрывных устройства.
Российским Центром по примирению проводятся мероприятия, направленные на присоединение к перемирию оставшихся в южной части Дамаска членов незаконных вооруженных формирований.
В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-Эль-Ярмук.
Для этих целей с сегодняшнего дня открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Бейт-Сахм.
Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.
Центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям населенных пунктов Ходер и Мартини провинции Алеппо. Людям передана одежда, спортивный инвентарь, школьные принадлежности и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2 тонны.
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 76 сирийцам, в том числе 34 детям.
Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.
За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 43 человека, в Восточную Гуту — 117 человек.
Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембридж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 350 человек с личным имуществом.
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