Центр примирения: почти 63,3 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Почти 63,3 тысячи жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей беженцев, сообщил в субботу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63279 жителей Восточной Гуты", — сказал он.

Российские военные продолжают вести работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры в городе Дума : за прошедшие сутки там разминировано восемь домов, обезврежено 12 взрывоопасных предметов и четыре самодельных взрывных устройства.

По словам Евтушенко, помощь российских военных медиков за сутки получили 111 сирийцев, в том числе 49 детей.