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Центр примирения: почти 63,3 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома
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Центр примирения: почти 63,3 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Почти 63,3 тысячи жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей беженцев, сообщил в субботу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63279 жителей Восточной Гуты", — сказал он.
Российские военные продолжают вести работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры в городе Дума: за прошедшие сутки там разминировано восемь домов, обезврежено 12 взрывоопасных предметов и четыре самодельных взрывных устройства.
По словам Евтушенко, помощь российских военных медиков за сутки получили 111 сирийцев, в том числе 49 детей.
Также в свои дома, оставленные после начала боевых действий, за последние сутки вернулись 160 жителей провинции Хомс, 390 — провинции Дейр-эз-Зор (восточный берег реки Евфрат) и 115 жителей Восточной Гуты. «Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации „Телль— Рифаат“ в населенный пункт Манбидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт выведены 266 человек с личным имуществом», — добавил Евтушенко.
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