Почти 70 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев

Приоритетной задачей российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики остается создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, а также оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

В Сирии продолжается работа по урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи мирным гражданам.

Идлиб, Несмотря на то что на территории Сирии действует режим прекращения огня, в провинциях Алеппо, Дамаск Латакия , Хама и Деръя были зафиксированы нарушения. Так, 3 мая боевики незаконных вооруженных формирований из района Хаджар-аль-Асвад обстреляли несколько жилых домов Дамаске. В результате совершенной атаки было ранено восемь человек.

Нормализуется обстановка в Восточной Гуте. В регионе идет процесс восстановления мирной жизни.

В сирийской Думе происходят расчистка завалов, разминирование жилых строений, а также вывоз боеприпасов и мин. Всего было обезврежено 16 взрывных устройств.

Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 983 жителя Восточной Гуты.

Центр продолжает перенаправлять боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм через гуманитарный коридор. Всего за прошедшие сутки через него вышло 1348 боевиков и членов их семей. Все они были доставлены на север провинции Алеппо.

В рамках договоренностей Центра по примирению в населенных пунктах Эр-Растан и Телль-Бисса зоны деэскалации «Хомс» боевики незаконных вооруженных формирований начали передачу вооружения и военной техники правительственным войскам Сирии. Всего за сутки сдано четыре единицы военной техники, 17 единиц вооружения различного типа и боеприпасы к ним.

В приоритете деятельности центра остается создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Хаджми, Кхель, Аль-Джизе, Насрия и Джасим провинции Деръа . Населению были доставлены продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты общим весом в 207 тонн.

В населенных пунктах Мерджани провинции Риф Дамаск и Машрафет-Эль-Мредж провинции Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб общим весом три тонны.

Также российские врачи оказали помощь 27 сирийцам, трое из которых оказались детьми.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 146 человек, в Восточную Гуту — 126 человек.

Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 395 человек с личным имуществом.