Около 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

"Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты", — сказал он.

Евтушенко отметил, что благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирии «в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 тысячи 946 жителей Восточной Гуты».

Кроме того, по его словам, российской стороной совместно с правительственными силами Сирии проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Дамаск

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