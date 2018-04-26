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Около 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома
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Около 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты", — сказал он.
Евтушенко отметил, что благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирии «в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 тысячи 946 жителей Восточной Гуты».
Кроме того, по его словам, российской стороной совместно с правительственными силами Сирии проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Дамаск.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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