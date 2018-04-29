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Более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
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Более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики, в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 403 жителя Восточной Гуты", — сказал он.
Евтушенко также рассказал, что центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Мескена провинции Хомс. Людям передано 600 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны.
Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 120 сирийцам, в том числе 35 детям.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 314 человек, в Восточную Гуту — 124 человека", — добавил он.
Российский центр по примирению контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 195 человек с личным имуществом, отметил Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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