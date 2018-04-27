Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 164 жителя Восточной Гуты", — сказал он.

Кроме того, Евтушенко рассказал, что центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Джоб-Эс-Сафа провинции Дамаск . Людям передано 450 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Также жителям населенного пункта Кабра провинции Алеппо в ходе благотворительной акции выдано более одной тонны свежего хлеба. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 129 сирийцам, в том числе 72 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 412 человек, в Восточную Гуту — 236 человек", — сообщал Евтушенко.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт выведен 301 человек с личным имуществом, добавил он.

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