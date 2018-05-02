Более 63,7 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись домой

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Более 63,7 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей беженцев, сообщил в среду журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 63740 жителей Восточной Гуты", — сказал он.

В Восточной Гуте продолжается процесс восстановления мирной жизни, за сутки российские военные разминировали в городе Дума шесть домов и обезвредили 12 самодельных взрывных устройств. «Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с главой администраций и начальником участка полиции населенного пункта Нашабия, в ходе которой определены объекты жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, подлежащие восстановлению в первую очередь», — добавил Евтушенко.

Улучшение гуманитарной обстановки ведется и в Восточном Каламуне: в частности, в населенном пункте Рухейба было уничтожено девять самодельных взрывных устройств.