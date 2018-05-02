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Более 63,7 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись домой
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Более 63,7 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись домой 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 63,7 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей беженцев, сообщил в среду журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 63740 жителей Восточной Гуты", — сказал он.
В Восточной Гуте продолжается процесс восстановления мирной жизни, за сутки российские военные разминировали в городе Дума шесть домов и обезвредили 12 самодельных взрывных устройств. «Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с главой администраций и начальником участка полиции населенного пункта Нашабия, в ходе которой определены объекты жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, подлежащие восстановлению в первую очередь», — добавил Евтушенко.
Улучшение гуманитарной обстановки ведется и в Восточном Каламуне: в частности, в населенном пункте Рухейба было уничтожено девять самодельных взрывных устройств.
В свои дома, оставленные после начала боевых действий, за последние сутки вернулись 180 жителей провинции Хомс и 112 жителей Восточной Гуты. «Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации „Телль-Рифаат“ в населенный пункт Манбидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведены 172 человека с личным имуществом», — добавил Евтушенко.
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