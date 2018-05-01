Более 63,6 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в Сирии 

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 63,6 тысячи жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщил во вторник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63628 жителей Восточной Гуты", — сказал он.
Российские военные продолжают разминировать жилые дома и объекты инфраструктуры, за сутки в городе Дума в Восточной Гуте было разминировано семь домов и придомовых территорий, обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Кроме того, населенные пункты Восточной Гуты и Восточного Каламуна продолжают патрулировать подразделения российской военной полиции.
"Представители Центра по примирению приняли участие в заседании Национального Антитеррористического Комитета Сирийской Арабской Республики. В ходе встречи подведены итоги шестидневной операции по освобождению Восточного Каламуна от незаконных вооруженных формирований", — сообщил Евтушенко, добавив, что российская сторона подчеркнула важность создания необходимых условий для возвращения жителей в населенные пункты Восточной Гуты.
Российский Центр продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах страны: жителям населенного пункта Эс-Сахур провинции Алеппо доставлено более тонны свежего хлеба. За сутки медицинская помощь оказана 35 сирийцам. Российские военные также обеспечили безопасное прохождение гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб, Нава, Эт-Тайба, Эль-Джизе и Кхель провинции Дераа, общий вес гуманитарного груза составил 167 тонн.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 177 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 187 человек, в Восточную Гуту — 106 человек", — также сообщил Евтушенко. Российскими военными ведется ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населенный пункт Манбидж провинции Алеппо, за прошедшие сутки туда вывезено 225 человек.