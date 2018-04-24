Главы МИД стран ШОС обсудили проблемы мировой безопасности

В 2017 году «шанхайская шестерка» превратилось в «восьмерку». К организации в качестве ее полноценных участников присоединились Индия Пакистан . Благодаря этому ШОС объединяет сегодня государства, на которые приходится 24 процента мирового ВВП и 43 процента населения Земли. По словам Лаврова, «расширение ШОС и вхождение индийских и пакистанских коллег в совместную работу идет успешно». «Предстоит еще немало сделать, но мы понимаем, что наши новые коллеги адаптируются весьма неплохо», — отметил министр.

О дальнейшем расширении организации глава МИД на пресс-конференции по окончании заседания СМИД ничего не сказал. Следующим на очереди должен стать Иран

Значительно внимание на СМИД ШОС было уделено вопросам безопасности. Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом (так называемые три зла) была прописана уже в самых первых документах организации. И к саммиту глав государств ШОС, который пройдет в Циндао в начале июня, был подготовлен ряд документов, в том числе по дальнейшим усилиям ШОС по борьбе с различными угрозами. «В контексте борьбы с экстремизмом и наркотрафиком особое внимание уделили Афганистану и ситуации вокруг него, всех тревожит укрепление экстремистов, прежде всего из так называемой ДАИШ (запрещена в РФ ), которые приникают из Ирака Сирии и пытаются прочно обосноваться в Афганистане», — отметил Лавров.

Сегодня ШОС объединяет государства, на которые приходится четверть мирового ВВП и 43 процента населения Земли

Российский министр напомнил, что в ближайшее время предстоит подписание соглашения о сотрудничестве между ЕАЭС и его членами с одной стороны и КНР с другой в русле концепции сопряжения Евразийского проекта и китайской инициативы «Один пояс, один путь». «Речь идет о формировании проекта большой Евразии», — подчеркнул Лавров.

Значительное внимание министры уделили Сирии. «Целый ряд стран взял курс на развал САР. США клятвенно уверяли, что их цель — изгнать террористов, но вопреки своим заявлениям на практике активно обустраиваются на восточном берегу Ефрата», — напомнил Лавров, отдельно указав на позицию Франции , президент которой Эмманюэль Макрон заявил, что США должны находиться в Сирии, пока не установят там порядок, устраивающий западные страны.

Тревожит Москву и позиция западных стран, которые не оказывают помощь районам, находящимся под контролем сирийского правительства. «Лакмусовой бумажкой станет открывающаяся в ближайшие дни конференция по вопросам помощи Сирии», — отметил Лавров.

Что касается заседания глав МИД большой семерки, прошедшей в Торонто, где речь шла о новых санкциях против РФ, то российский министр считает, что у них не осталось серьезных вопросов на повестке дня. «Русофобская подоплека Торонто очевидна, подождем, пока они осознают тупиковость такой позиции», — отметил Лавров.

Тем временем

Как и ожидалось, одной из центральных тем для обсуждения на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло вчера в Пекине, стала ситуация в Сирии.

Остальных террористов призывают сложить оружие. Сорваны планы образования на Ближнем Востоке псевдохалифата. Министр напомнил, что начало этому процессу в 2015 году положила операция наших Воздушно-космических сил. Кроме того, в Сирии был создан реальный антитеррористический альянс с участием России, Ирана и Турции

Однако праздновать окончательную победу рано. «После разгрома так называемого Исламского государства боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки, — не скрывал Шойгу. — Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты». По словам российского министра, применяемые боевиками в Сирии беспилотники могут действовать на расстояния более 100 км. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. А применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия, отметил Шойгу.

Несмотря на обострение международной ситуации, странам ШОС, по его мнению, удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности организации. Их ключевым приоритетом неизменно остается поддержание мира и стабильности. А расширение состава ШОС способствует росту ее влияния не только в политической, экономической и гуманитарных сферах, но и в области безопасности.