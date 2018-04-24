Главы МИД стран ШОС обсудили проблемы мировой безопасности 

В 2017 году «шанхайская шестерка» превратилось в «восьмерку». К организации в качестве ее полноценных участников присоединились Индия и Пакистан. Благодаря этому ШОС объединяет сегодня государства, на которые приходится 24 процента мирового ВВП и 43 процента населения Земли. По словам Лаврова, «расширение ШОС и вхождение индийских и пакистанских коллег в совместную работу идет успешно». «Предстоит еще немало сделать, но мы понимаем, что наши новые коллеги адаптируются весьма неплохо», — отметил министр.
О дальнейшем расширении организации глава МИД на пресс-конференции по окончании заседания СМИД ничего не сказал. Следующим на очереди должен стать Иран.
Значительно внимание на СМИД ШОС было уделено вопросам безопасности. Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом (так называемые три зла) была прописана уже в самых первых документах организации. И к саммиту глав государств ШОС, который пройдет в Циндао в начале июня, был подготовлен ряд документов, в том числе по дальнейшим усилиям ШОС по борьбе с различными угрозами. «В контексте борьбы с экстремизмом и наркотрафиком особое внимание уделили Афганистану и ситуации вокруг него, всех тревожит укрепление экстремистов, прежде всего из так называемой ДАИШ (запрещена в РФ), которые приникают из Ирака, Сирии и пытаются прочно обосноваться в Афганистане», — отметил Лавров.
Сегодня ШОС объединяет государства, на которые приходится четверть мирового ВВП и 43 процента населения Земли
Российский министр напомнил, что в ближайшее время предстоит подписание соглашения о сотрудничестве между ЕАЭС и его членами с одной стороны и КНР с другой в русле концепции сопряжения Евразийского проекта и китайской инициативы «Один пояс, один путь». «Речь идет о формировании проекта большой Евразии», — подчеркнул Лавров.
Значительное внимание министры уделили Сирии. «Целый ряд стран взял курс на развал САР. США клятвенно уверяли, что их цель — изгнать террористов, но вопреки своим заявлениям на практике активно обустраиваются на восточном берегу Ефрата», — напомнил Лавров, отдельно указав на позицию Франции, президент которой Эмманюэль Макрон заявил, что США должны находиться в Сирии, пока не установят там порядок, устраивающий западные страны.
Тревожит Москву и позиция западных стран, которые не оказывают помощь районам, находящимся под контролем сирийского правительства. «Лакмусовой бумажкой станет открывающаяся в ближайшие дни конференция по вопросам помощи Сирии», — отметил Лавров.
Что касается заседания глав МИД большой семерки, прошедшей в Торонто, где речь шла о новых санкциях против РФ, то российский министр считает, что у них не осталось серьезных вопросов на повестке дня. «Русофобская подоплека Торонто очевидна, подождем, пока они осознают тупиковость такой позиции», — отметил Лавров.
Тем временем
Как и ожидалось, одной из центральных тем для обсуждения на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло вчера в Пекине, стала ситуация в Сирии.
Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал коллегам, что от боевиков освобождена большая часть территории страны.
Остальных террористов призывают сложить оружие. Сорваны планы образования на Ближнем Востоке псевдохалифата. Министр напомнил, что начало этому процессу в 2015 году положила операция наших Воздушно-космических сил. Кроме того, в Сирии был создан реальный антитеррористический альянс с участием России, Ирана и Турции.
Однако праздновать окончательную победу рано. «После разгрома так называемого Исламского государства боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки, — не скрывал Шойгу. — Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты». По словам российского министра, применяемые боевиками в Сирии беспилотники могут действовать на расстояния более 100 км. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. А применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия, отметил Шойгу.
Несмотря на обострение международной ситуации, странам ШОС, по его мнению, удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности организации. Их ключевым приоритетом неизменно остается поддержание мира и стабильности. А расширение состава ШОС способствует росту ее влияния не только в политической, экономической и гуманитарных сферах, но и в области безопасности.
Позже на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном глава оборонного ведомства РФ отметил, что двусторонние контакты Москвы и Пекина наполнились новыми направлениями военного и военно-технического взаимодействия. Но особенно важно, что в современной мировой политике, как сказал Шойгу, «наши страны выступают со схожих позиций».
Подготовил Юрий Гаврилов