На подлете к Хмеймиму ПВО уничтожили «малоразмерные воздушные цели» 

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"Это предупреждение". Эксперт о подлете самолетов РФ к кораблям ВМС Франции

Израильские военные взорвали дом палестинца в наказание за убийство раввина

Из Восточного Каламуна в Дамаске за сутки вывели более тысячи боевиков