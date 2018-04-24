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На подлете к Хмеймиму ПВО уничтожили «малоразмерные воздушные цели»
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На подлете к Хмеймиму ПВО уничтожили «малоразмерные воздушные цели» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СРЕДСТВА ПВО НА РОССИЙСКОЙ АВИАБАЗЕ ХМЕЙМИМ В СИРИИ УНИЧТОЖИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕЛИ, ПОСТРАДАВШИХ И УЩЕРБА НЕТ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАЗЫ
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