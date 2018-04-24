В Ингушетии с вербовщиками террористических организаций будут бороться интернет-дружины

МАГАС , 24 апреля. / ТАСС /. Интернет-дружины создадут в Ингушетии для борьбы с вербовщиками и пропагандистами террористической деятельности, сообщили в пресс-службе руководителя региона. По информации регионального Совбеза, правоохранительные органы Ингушетии за три года возбудили 110 уголовных дел в отношении жителей республики, принимавших участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . Часть из них вовлекли в террористическую деятельность интернет-вербовщики. "В числе важных вопросов считаю тему противодействия пропагандистской и вербовочной деятельности в соцсетях путем создания интернет-дружин из людей, которым небезразлична судьба республики", — передает пресс-служба слова главы республики Юнус-Бека Евкурова Координировать работу по созданию интернет-дружин будет республиканский Совет безопасности. По мнению Евкурова, в качестве профилактики в противодействии терроризму необходимо и патриотическое воспитание молодежи.