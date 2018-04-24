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В Ингушетии с вербовщиками террористических организаций будут бороться интернет-дружины
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В Ингушетии с вербовщиками террористических организаций будут бороться интернет-дружины 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 24 апреля. /ТАСС/. Интернет-дружины создадут в Ингушетии для борьбы с вербовщиками и пропагандистами террористической деятельности, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
По информации регионального Совбеза, правоохранительные органы Ингушетии за три года возбудили 110 уголовных дел в отношении жителей республики, принимавших участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Часть из них вовлекли в террористическую деятельность интернет-вербовщики.
"В числе важных вопросов считаю тему противодействия пропагандистской и вербовочной деятельности в соцсетях путем создания интернет-дружин из людей, которым небезразлична судьба республики", — передает пресс-служба слова главы республики Юнус-Бека Евкурова.
Координировать работу по созданию интернет-дружин будет республиканский Совет безопасности. По мнению Евкурова, в качестве профилактики в противодействии терроризму необходимо и патриотическое воспитание молодежи.
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