Более 900 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 572 человека, в Восточную Гуту — 193 человека", — сказал он.

Евтушенко также отметил, что российский Центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезен 390 человек с личным имуществом.

Кроме того, он добавил, что российский Центр оказал гумпомощь мирным жителям населенного пункта Хужнина провинции Алеппо. Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны.

Также в школе «Фатих Мараши» города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой воспитанникам передана одежда, медикаменты и предметы первой необходимости.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 86 сирийцам, в том числе 21 ребенку.

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