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Более 900 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки
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Более 900 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 900 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 572 человека, в Восточную Гуту — 193 человека", — сказал он.
Евтушенко также отметил, что российский Центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезен 390 человек с личным имуществом.
Кроме того, он добавил, что российский Центр оказал гумпомощь мирным жителям населенного пункта Хужнина провинции Алеппо. Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны.
Также в школе «Фатих Мараши» города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой воспитанникам передана одежда, медикаменты и предметы первой необходимости.
Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 86 сирийцам, в том числе 21 ребенку.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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