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Боевики продолжают атаковать военных в Дамаске, сообщают СМИ
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Боевики продолжают атаковать военных в Дамаске, сообщают СМИ 

Парламентская газета 27 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Бандформирования продолжают обстрел правительственных сил в сирийском Дамаске: в результате атаки страдают местные жители, которых отправляют в столичные больницы, сообщает Федеральное агентство новостей.
Больше всего сирийцев было ранено на юге мухафазы. Наиболее ожесточённые бои идут в кварталах Хаджар аль-Асвари, Ярмук и Кадам. Правительственные войска, в свою очередь, штурмуют районы силами элитным спецпозразделений. Армии помогает и ополчение.
Специальная операция по освобождению этих территорий началась ещё 19 апреля, однако из-за высокой плотности застройки в городе наступление республиканских сил проходит довольно медленно.
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