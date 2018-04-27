Боевики продолжают атаковать военных в Дамаске, сообщают СМИ

Бандформирования продолжают обстрел правительственных сил в сирийском Дамаске : в результате атаки страдают местные жители, которых отправляют в столичные больницы, сообщает Федеральное агентство новостей

Больше всего сирийцев было ранено на юге мухафазы. Наиболее ожесточённые бои идут в кварталах Хаджар аль-Асвари, Ярмук и Кадам. Правительственные войска, в свою очередь, штурмуют районы силами элитным спецпозразделений. Армии помогает и ополчение.

Специальная операция по освобождению этих территорий началась ещё 19 апреля, однако из-за высокой плотности застройки в городе наступление республиканских сил проходит довольно медленно.