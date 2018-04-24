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Евреям рекомендовали сменить ермолки на бейсболки
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Евреям рекомендовали сменить ермолки на бейсболки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава еврейского совета Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) рекомендовал евреям воздержаться от ношения ермолок в крупных городах, таких как Мюнхен и Берлин. Такое заявление он сделал в интервью на радио Rundfunk Berlin-Brandenburg во вторник, 24 апреля.
«Конечно, открытое проявление веры это правильно, но я бы посоветовал вместо кипы носить в больших городах бейсболку, или еще что-то», — сказал он.
Шустер также выразил озабоченность тем, что публичные антисемитские настроения в стране растут. «Это не просто антисемитизм, это расизм и ксенофобия. И это должно пресекаться», — добавил он.
Так глава еврейского совета прокомментировал нападение на двух израильтян в кипах в центре Берлина, произошедшее ранее в апреле. Тогда двое юношей выкрикивали антисемитские лозунги на арабском, а затем один из них напал на евреев с ремнем. После этого атаковавшие скрылись.
После произошедшего канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с антисемитскими инцидентами необходимо бороться «с твердостью и решимостью». Немецкие политики назвали случившееся постыдным.
5 апреля сообщалось, что за последние пять лет число радикальных исламистов в Германии выросло на 100 процентов.
В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев. Однако после нескольких терактов, совершенных вновь прибывшими мусульманами, в ФРГ также появились антимигрантские настроения. В страну за эти годы перебралось свыше 1,5 миллиона человек.
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