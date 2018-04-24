Пентагон: отряды курдов возвращаются в долину Евфрата для борьбы с боевиками ИГ 

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Некоторые отряды курдов из «Сил демократической Сирии» (СДС) начали возвращаться с северо-запада Сирии в долину реки Евфрат для продолжения борьбы с боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник журналистам на брифинге полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
"Мы видим, что все больше курдских бойцов возвращаются в долину реки Евфрат для продолжения борьбы с боевиками ИГ. Как вы помните, несколько недель назад пришлось приостановить операции в данном районе, поскольку отряды [курдов из СДС] были отвлечены [на решение других задач]", — отметил он. Трансляция брифинга, который Диллон проводил из Багдада, велась на сайте Пентагона.
В начале марта представителям Пентагона пришлось признать, что наземная операция против ИГ была приостановлена еще в феврале, потому что часть курдов из СДС, сражавшихся в долине Евфрата, направилась воевать с турками на северо-запад Сирии — в Африн. Как тогда подчеркнул майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй, это означает, что отвоевывать захваченную боевиками ИГ территорию получится не так быстро, как предполагалось.
"Возвращение отрядов СДС, безусловно, поможет в ликвидации последних очагов сопротивления боевиков", — заметил Диллон. Он отказался уточнить, о какой численности курдских бойцов идет речь.
Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в СДС) и партии «Демократический союз» в Африне, где на тот момент проживали порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. Турецкие войска вошли в город Африн 18 марта, вытеснив оттуда курдские отряды, а 24 марта Генштаб заявил о взятии под контроль всего района.
Вашингтон, в том числе министр обороны Джеймс Мэттис, уже неоднократно выражал «обеспокоенность» действиями Турции в Африне, подчеркивая, что они «отвлекают внимание от борьбы с ИГ».