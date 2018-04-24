Израиль окажет помощь странам, перенесшим посольства в Иерусалим 

Сейчас израильское правительство готовит документ о помощи первым 10 странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива
Правительство Израиля готовит документ о помощи первым 10 странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Речь идет о выделении земельных участков, возможной финансовой помощи и льготном режиме для переезда, заявил министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин.
По его словам, первыми такое решение приняли США и Гватемала, передает РИА Новости. Обсуждение соответствующего вопроса сейчас идет в Гондурасе, Румынии и Чехии.
Гватемала откроет свое посольство в Иерусалиме 16 мая, через два дня после того, как это сделают Соединенные Штаты, рассказал израильский министр.
Накануне стало известно, что США откроют свое посольство в Иерусалиме 14 мая, в День независимости Израиля. По данным СМИ, американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Также предполагается присутствие дочери президента США Иванки Трамп с супругом Джаредом Кушнером.