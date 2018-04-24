Израиль окажет помощь странам, перенесшим посольства в Иерусалим

Сейчас израильское правительство готовит документ о помощи первым 10 странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива

Правительство Израиля готовит документ о помощи первым 10 странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Речь идет о выделении земельных участков, возможной финансовой помощи и льготном режиме для переезда, заявил министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин

Гватемала откроет свое посольство в Иерусалиме 16 мая, через два дня после того, как это сделают Соединенные Штаты, рассказал израильский министр.