Ещё
Израиль окажет помощь странам, перенесшим посольства в Иерусалим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль окажет помощь странам, перенесшим посольства в Иерусалим 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Сейчас израильское правительство готовит документ о помощи первым 10 странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива
Правительство Израиля готовит документ о помощи первым 10 странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Речь идет о выделении земельных участков, возможной финансовой помощи и льготном режиме для переезда, заявил министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин.
По его словам, первыми такое решение приняли США и Гватемала, передает РИА Новости. Обсуждение соответствующего вопроса сейчас идет в Гондурасе, Румынии и Чехии.
Гватемала откроет свое посольство в Иерусалиме 16 мая, через два дня после того, как это сделают Соединенные Штаты, рассказал израильский министр.
Накануне стало известно, что США откроют свое посольство в Иерусалиме 14 мая, в День независимости Израиля. По данным СМИ, американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Также предполагается присутствие дочери президента США Иванки Трамп с супругом Джаредом Кушнером.
Последние новости
Евреям рекомендовали сменить ермолки на бейсболки В Израиле издали отредактированную Библию Handelsblatt: «подарок» русских Израиль разбомбит — как только Асад его распакует
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня23
«Газпром» готов «добить Украину»168
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ450
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии85
Совет Европы пригрозил наказать Россию299
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Кавказ
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение