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Сирийская армия готовит спецоперацию в районе города Хадер
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Сирийская армия готовит спецоперацию в районе города Хадер 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В сирийской мухафазе Халеб, в районе населённого пункта Хадер, армия президента страны Башара Асада готовится к спецоперации: опорный пункт на северо-западе республики является стратегически важным объектом, сообщает Федеральное агентство новостей.
За время вооружённого конфликта в республике бандформирования уже не раз пытались взять под контроль Хадер, поскольку этот город открывает путь к экономической столице Сирии — Алеппо, а также центральной мухафазе страны — Дамаску.
На данный момент военные приводят все силы в полную боевую готовность — официальный Дамаск намерен укрепить свои позиции в этом населённом пункте.
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