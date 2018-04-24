Сирийская армия готовит спецоперацию в районе города Хадер

В сирийской мухафазе Халеб, в районе населённого пункта Хадер, армия президента страны Башара Асада готовится к спецоперации: опорный пункт на северо-западе республики является стратегически важным объектом, сообщает Федеральное агентство новостей

За время вооружённого конфликта в республике бандформирования уже не раз пытались взять под контроль Хадер, поскольку этот город открывает путь к экономической столице Сирии — Алеппо, а также центральной мухафазе страны — Дамаску

На данный момент военные приводят все силы в полную боевую готовность — официальный Дамаск намерен укрепить свои позиции в этом населённом пункте.