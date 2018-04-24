Запад озаботился финансовой помощью Сирии

Сирия — это не шахматная доска, и только сами сирийцы могут определять будущее своей страны. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини . По ее словам, цель международной конференции в Брюсселе — предоставить политическую и финансовую поддержку сирийскому народу.

Между тем заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что ООН почти исчерпала ресурсы для оказания помощи нуждающимся в Сирии. В текущем году на эти цели надо собрать около 3,5 млрд долларов. Эти заявления комментирует руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций «Это некая рутина сирийского конфликта. Ничего конкретного сказано не было, тем более о суммах, которые могут быть выделены для Сирии, говорилось не очень больших. Если мне не изменяет память, Башар Асад совсем недавно заявил о сотнях миллиардов, чуть ли не 600 млрд, которые необходимы для восстановления. Даже если он несколько преувеличил — все равно. Поэтому пока что это общие слова, констатация того, что было. Более того, эти предсказания, что будет дальше, тоже достаточно амбивалентны. Я считаю, что до начала политического процесса еще какое-то время есть, причем это может быть весьма длительное время. Необходим какой-то консенсус между властью и оппозицией, причем оппозицией не послушной, которая на все готова, а реальной оппозицией, которая склонна бороться за власть. Поэтому давайте говорить правду: какого-то кардинального переворота в отношении ситуации в Сирии я лично не вижу. Когда та же Могерини говорит, что все должен решать великий сирийский народ, это мы и без нее знаем, но что-то он пока решить не может».

В результате обстрела боевиками рынка в квартале Нахр-Аиша в сирийской столице 24 апреля погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в управлении полиции Дамаска. Ранения получили еще 25 человек.

В то же время идет перестрелка с боевиками, которые засели в квартале Мухайям эль-Ярмук. Наступление трудное, передает военный корреспондент Олег Блохин

Олег Блохин военный корреспондент «Достаточно много огневых точек, достаточно много снайперов, то есть наступление трудное. Активных пехотных действий с севера нет, а идут и работают именно танки, работает артиллерия, авиация. То есть сейчас пока подавляются огневые точки, а активных наступательных действий не предпринималось. Ярмук разделен в восточной части, есть „зеленые“, которых принято называть оппозицией, но они сейчас сидят тихо, потому что нацелены на выход, поэтому их никто не трогает, и они никаких действий не предпринимают. А ИГИЛ отказались принимать, то есть им идти некуда. Шли переговоры о том, что их могут отправить в пустыню, но те, которые дальше в пустыне, тоже отказались их принимать».

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что самой большой гуманитарной проблемой Сирии остается Идлиб. Главное, чтобы он не стал новым Алеппо, сказал дипломат.