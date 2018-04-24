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Сирийская армия приступила к уничтожению вырытых боевиками тоннелей под Дамаском
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Сирийская армия приступила к уничтожению вырытых боевиками тоннелей под Дамаском 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Правительственные войска намерены разрушить сеть коридоров в южном пригороде Дамаска, а также в районе расположенного поблизости лагеря беженцев.
Армия Сирии приступила к уничтожению вырытых боевиками тоннелей под Дамаском. На кадрах операции, показанных по национальному телевидению, видны столбы дыма, которые поднимаются над городскими кварталами.
Как сообщают СММ, правительственные войска намерены разрушить сеть коридоров в южном пригороде Дамаска, а также в районе расположенного поблизости лагеря беженцев. По этим подземным ходам экстремисты незаметно перемещались между разными частями города и обстреливали армию САР.
По информации местных журналистов, во время операции солдаты уничтожили группу террористов, которые пытались скрыться с помощью тоннелей.
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