Сирийская армия приступила к уничтожению вырытых боевиками тоннелей под Дамаском

Правительственные войска намерены разрушить сеть коридоров в южном пригороде Дамаска , а также в районе расположенного поблизости лагеря беженцев.

Армия Сирии приступила к уничтожению вырытых боевиками тоннелей под Дамаском. На кадрах операции, показанных по национальному телевидению, видны столбы дыма, которые поднимаются над городскими кварталами.

Как сообщают СММ, правительственные войска намерены разрушить сеть коридоров в южном пригороде Дамаска, а также в районе расположенного поблизости лагеря беженцев. По этим подземным ходам экстремисты незаметно перемещались между разными частями города и обстреливали армию САР.

По информации местных журналистов, во время операции солдаты уничтожили группу террористов, которые пытались скрыться с помощью тоннелей.