Матвиенко рассказала о целях США на Балканах

«Для реализации этой цели и разделили Югославию, спровоцировав войны между этническими и религиозными общинами. Между людьми, которые веками прекрасно сосуществовали друг с другом. Но главной задачей было запугать сербов варварскими бомбардировками авиацией НАТО в 1999 году», — сказала Валентина Матвиенко.

По словам председателя палаты, эти бомбардировки стали для России отправной точкой пересмотра позиции по ключевым мировым проблемам.

«Пришло понимание глубокой ошибочности пути, который выбрал классический Запад для насаждения монополярного мира и отхода от основополагающих принципов международного права», — сказала она. В современном цивилизованном мире нет места для ультиматумов во взаимоотношениях стран и народов, подчеркнула спикер.

«Отношения между государствами могут и должны строиться только на основе равноправия, взаимного уважения, положений Устава ООН общепризнанных норм международного права», — отметила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации обратила внимание на то, что Москва настаивает на недопустимости любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В качестве примера Матвиенко привела российскую позицию по Сирии — в арабском государстве наша страна действует по приглашению президента Сирии Башара Асада

«Мы преследуем целью сохранить Сирию в качестве единого суверенного государства, пресечь распространение террористической заразы, разгромить на дальних подступах к Российской Федерации международно признанные террористические организации», — добавила Валентина Матвиенко.