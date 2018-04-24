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Стаффан де Мистура: Гуманитарная ситуация в Идлибе вызывает беспокойство
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Стаффан де Мистура: Гуманитарная ситуация в Идлибе вызывает беспокойство 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее еврокомиссар Кристос Стилианидес заявил, что более десяти миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи.
Представители ООН и Евросоюза обеспокоены гуманитарной ситуацией в сирийском Идлибе. Об этом сообщил спецпосланник международной организации по Сирии Стаффан де Мистура.
Он отметил, что сирийский город стал новым большим гуманитарным вызовом
— Идлиб — это новый большой вызов, 1,5 миллиона человек, среди них женщины, дети. Мы должны удостовериться, чтобы он не стал новым Алеппо, — отметил де Мистура.
Ранее еврокомиссар Кристос Стилианидес заявил, что более десяти миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, передает ФАН.
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