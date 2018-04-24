Ещё
Полет прототипа украинского военного транспортника Ан-77 показали на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полет прототипа украинского военного транспортника Ан-77 показали на видео 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинский концерн «Антонов» показал в соцсетях вылет прототипа военно-транспортного самолета Ан-77 на авиашоу в Турции.
«Антонов» опубликовал в Facebook видео вылета прототипа самолета Ан-77 в турецкую Анталию, где самолет примет участие в Eurasia Airshow.
Сообщается, что с 25 по 29 апреля «Антонов» примет участие в международном авиашоу Eurasia-2018. Ан-178 и Ан-77 будут представлены как на статическом показе, так и в программе демонстрационного полета. Самолеты прибыли в Турцию 22 апреля.
Ан-77 — турбореактивный средний военно-транспортный самолет, модернизированная версия российского транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 под двигатели CFM56-5А1 и авионику мировых производителей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперты ОЗХО посетили одно из мест «химатаки» в сирийской Думе Шойгу сказал, насколько невовремя США атаковали Сирию Израиль усомнился в решимости России начать поставки С-300 в Сирию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»149
В московском метро произошло ЧП6
Газпром готов построить «Северный поток-3»309
Названа зарплата столичных учителей215
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах119
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение