СМИ: «Томагавки» ударили по репутации США

Аналитический материал доктора военных наук был опубликован Военно-промышленным курьером.

Вначале автор напоминает, что в ночь с 13 на 14 апреля по Сирии был нанесен ракетный удар, в котором было задействовано от 103 до 110 ракет.

Эксперт полагает, что 50-60 крылатых ракет (КР) «Томагавк» были запущено с крейсера и эсминца. Еще 52-62 КР применила боевая авиация США . Скорее всего, это были это управляемые бомбы GBU-38 и ракеты AGM-158. Вклад Британии в атаку — 8 ракет Storm Shadow/SKALP, выпущенных истребителями-бомбардировщиками «Торнадо».

КР «Томагавк» новейшей модификации, по словам Константина Сивкова, на маршевом участке используют спутниковую систему наведения NAVSTAR. А на подлете к цели в ход идут тепловизионная и корреляционные системы.

Ракета AGM-158 (в последней модификации — JASSM-ER) с дальностью стрельбы 1000 километров также идет по NAVSTAR. Эту же систему использует GBU-38. И только британская Storm Shadow/SKALP ориентируется по системе «Терком».

Все ракеты являются управляемыми и дозвуковыми.

По данным Минобороны РФ, средствам ПВО Сирии удалось уничтожить 71 КР. Судя по незначительным масштабам разрушений, из оставшихся 32 ракет до целей дошли 10-15.

Такой высокой эффективности от советских систем ПВО, отмечает Константин Сивков , практически никто из российских экспертов не ожидал.

Так как же удалось сотворить это чудо стареньким С-125, С-200, «Буку», «Квадрату» и «Осе-МЭ»? Ведь ранее «Томагавки» демонстрировали высокую боевую устойчивость при воздействии подобных систем ПВО. Потери не превышали 20 процентов от залпа.

Ответ на этот вопрос состоит из нескольких пунктов.

Во-первых, доктор военных наук обращает внимание на большую продолжительность удара. Он длился около полутора часов, а, следовательно, КР входили в зону поражения ПВО малыми группами: от 2-3 до 4-6 ракет. Скорее всего, интервалы между ними были больше времени цикла стрельбы ПВО (30-40 секунд). Стало быть, цели было удобно обстреливать.

Во-вторых, ракеты были плохо прикрыты средствами РЭБ. Обстреливались они почти без помех. «Констатируем: удар был организован из рук вон плохо. В оправдание коалиции можно сказать, что ранее подобные атаки (например, в Ливии ) имели сокрушительный эффект», — пишет Константин Сивков.

В-третьих, личный состав сирийской ПВО был хорошо подготовлен российскими советниками.

В качестве четвертой причины возникает самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Информация о его появлении в Сирии, отмечает Константин Сивков, осталась почти незамеченной. Но именно он-то и мог хорошо подсобить старым ПВО.

Наземные РЛС обнаруживают низколетящие КР на расстоянии 25-30 километров. Время до их выхода на рубеж занимает от 2 до 5 минут. Неавтоматизированные системы ПВО (а именно ими располагает Сирия) могут не успеть среагировать на атаку. Так происходило в Ираке , Ливии, Югославии.

Но если в дело вмешивается самолет ДРЛО, расклад меняется. Ракеты A-50 замечает за 200-250 километров до цели. Это расстояние КС проходят за 14-18 минут и больше. И этого времени стареньким ПВО хватает, чтобы обстрелять «Томагавки» до выхода на рубеж одним, а то и двумя залпами.

Впрочем, автор добавляет, что в открытых источниках о содействии А-50 сирийским ПВО ничего не говорится.

Наконец, пятый фактор, который мог сказаться на атаке — сбой в системе космического наведения. Тем более что прецеденты уже были. Автор вспоминает историю с обстрелом авиабазы Шайрат, когда от цели ушли более половины КР. Возможно, работа NAVSTAR оказалась нарушенной средствами РЭБ.

В заключении Константин Сивков делает вывод, что провалившаяся атака в Сирии нанесла серьезный ущерб по репутации Америки. «С главным инструментом ее силовой политики — дальнобойными ракетами — можно успешно бороться, если правильно организовать оборону».

Большие вопросы вызывает и экономическая целесообразность массированных ракетных атак. Последний удар обошелся Пентагону примерно в полмиллиарда долларов. Но сопоставимы ли с ним по стоимости разрушенные объекты в Сирии?

Главный геополитический итог — статус США как мирового военного арбитра поставлен под сомнение. В арабском мире приведет к дальнейшему ослаблению влияния США.

Ударит «рикошетом» и по американскому ОПК. Эксперт считает, что на международном рынке вырастет интерес к российскому вооружению, особенно системам ПВО.

"Итогом удара США и их союзников по объектам в Сирии стало торжество российского оружия на фоне неожиданного унижения американского, причем самых современных образов, таких как JASSM-ER, — считает он. — Ведь в нюансы произошедшего абсолютное большинство политиков разных стран вникать не будут. Им важен факт: старая русская ПВО отразила удар новейших, доселе «неуязвимых» американских ракет".