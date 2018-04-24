ЕС: ситуация в Сирии может усугубиться

В ЕС заявили, что ситуация в Сирии может усугубиться

Ситуация в Сирии может усугубиться. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции, посвящённой САР. «Военная эскалация грозит усилиться и стать еще глубже», — заявила она. Она подчеркнула, что будущее Сирии могут определять только сами сирийцы. «Сирия — это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны», — добавила она. Ранее в ЕС заявили, что удары США Франции и Британии по Сирии были конкретными мерами для предотвращения применения химического оружия. 16 апреля стало известно, что Европейский союз обсуждает вопрос введения санкций против сирийских властей.