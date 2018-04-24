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В Баку заявили о готовности продолжить переговоры с Арменией по Карабаху
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В Баку заявили о готовности продолжить переговоры с Арменией по Карабаху 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 24 апреля. /ТАСС/. Азербайджан готов продолжать переговоры со здоровыми политическими силами в Армении для скорейшего мирного разрешения карабахского конфликта. Об этом заявил во вторник журналистам руководитель пресс-службы МИД страны Хикмет Гаджиев.
"Мы готовы продолжить переговоры со здоровыми политическими силами в Армении для скорейшего разрешения нагорно-карабахского конфликта мирным путем на основе норм и принципов международного права и требований соответствующих резолюций Совбеза ООН", — отметил Гаджиев.
По его словам, скорейшее мирное разрешение карабахского конфликта «обеспечит установление устойчивого мира и стабильности в регионе и создаст возможности для всестороннего регионального сотрудничества».
Гаджиев также заявил, что утверждения армянской стороны о якобы концентрации Азербайджаном военной техники и живой силы на линии соприкосновения войск «не отражают действительности и основаны на данных прошлого года».
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