США задумались об «арабском НАТО»: саудиты предъявили «сирийский» ультиматум Катару

Кто и зачем должен вводить войска

«Если не хотите лишиться поддержки США , то вводите войска в Сирию », — таков главный месседж главы МИД Саудовской Аравии , направленный Катару. Заявление саудовского министра прозвучало на фоне озвученных в Вашингтоне планов заменить находящиеся на сирийской земле американских военных контингентами из арабских стран.

Впрочем, не все перечисленные Трампом страны готовы отправлять в Сирию свои контингенты. Проблема — помимо прочего — и в том, что возглавляемый Эр-Риядом блок арабских стран находится в «контрах» с Катаром (как известно, дело дошло до разрыва отношений и объявления маленькому, но амбициозному эмирату блокады). При этом саудовская коалиция уже плотно завязла в другом вооруженном конфликте, участвуя в военной интервенции в Йемене

Так что обращенные к Катару слова саудовского министра иностранных дел («Катару придется заплатить в Сирии за американское военное присутствие и отправить туда своих военных, пока президент США не отменил американскую защиту Катара») следует воспринимать прежде всего как ядовитую стрелу, выпущенную в сторону Дохи. Фактически саудиты напомнили Катару о покровительстве Вашингтона и наличии американской военной базы в стране. А также пригрозили, что без поддержки США, правящий режим в Катаре «будет свергнут меньше чем на неделю».

Как бы то ни было, потенциальная отправка в Сирию военных из монархий Аравийской полуострова чревата немалыми осложнениями с учетом того, что Тегеран поддерживает правительство Башара Асада . Иран и Саудовская Аравия с давних пор являются не только идеологическими противниками, но и главными конкурентами за влияние в регионе. И столкновение этих сил в Сирии может изрядно накалить ситуацию в регионе.

«И Саудовская Аравия и Катар с самого начал конфликта в Сирии поддерживают вооруженные группировки, оппозиционные руководству Сирии. — комментирует «КВ» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ . — Правда, они поддерживают разные по идеологическим воззрениям исламистские группировки. Саудиты поддерживают те формирования, которые исповедуют идеологию, близкую к ваххабитской. А Катар поддерживает те группировки, которые исповедуют идеологию близкую «Братьям-мусульманам» (запрещенная в России Верховным судом группировка — «КВ»). И зачастую между этими группировками возникали и противостояния, и вооруженные столкновения.

Но последние заявления Саудовской Аравии имеют целью сгладить эти противоречия внутри исламистской оппозиции. Саудиты призывают Катар ввести контингент, однако здесь прежде всего надо говорить о том, что такое вряд ли возможно сейчас, поскольку если это произойдет, это будет означать нарушение Дохой территориального суверенитета Сирии. Катар войдет в противостояние с cирийской правительственной армией, которую поддерживает российские ВКС. И это будет противостояние в том числе и с Россией, и с Ираном. Так что вряд ли этого стоит ожидать, но само по себе заявление знаковое.