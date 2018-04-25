США задумались об «арабском НАТО»: саудиты предъявили «сирийский» ультиматум Катару 

Кто и зачем должен вводить войска
«Если не хотите лишиться поддержки США, то вводите войска в Сирию», — таков главный месседж главы МИД Саудовской Аравии, направленный Катару. Заявление саудовского министра прозвучало на фоне озвученных в Вашингтоне планов заменить находящиеся на сирийской земле американских военных контингентами из арабских стран.
«Мы просим наших партнеров взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности их собственного региона, — заявлял американский президент Трамп. — Возрастающая вовлеченность наших друзей, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет и других, может обеспечить то, что Иран не получит выгоды от истребления ИГИЛ [запрещенная в России террористическая группировка — «КВ»]».
Впрочем, не все перечисленные Трампом страны готовы отправлять в Сирию свои контингенты. Проблема — помимо прочего — и в том, что возглавляемый Эр-Риядом блок арабских стран находится в «контрах» с Катаром (как известно, дело дошло до разрыва отношений и объявления маленькому, но амбициозному эмирату блокады). При этом саудовская коалиция уже плотно завязла в другом вооруженном конфликте, участвуя в военной интервенции в Йемене.
Так что обращенные к Катару слова саудовского министра иностранных дел («Катару придется заплатить в Сирии за американское военное присутствие и отправить туда своих военных, пока президент США не отменил американскую защиту Катара») следует воспринимать прежде всего как ядовитую стрелу, выпущенную в сторону Дохи. Фактически саудиты напомнили Катару о покровительстве Вашингтона и наличии американской военной базы в стране. А также пригрозили, что без поддержки США, правящий режим в Катаре «будет свергнут меньше чем на неделю».
Как бы то ни было, потенциальная отправка в Сирию военных из монархий Аравийской полуострова чревата немалыми осложнениями с учетом того, что Тегеран поддерживает правительство Башара Асада. Иран и Саудовская Аравия с давних пор являются не только идеологическими противниками, но и главными конкурентами за влияние в регионе. И столкновение этих сил в Сирии может изрядно накалить ситуацию в регионе.
«И Саудовская Аравия и Катар с самого начал конфликта в Сирии поддерживают вооруженные группировки, оппозиционные руководству Сирии. — комментирует «КВ» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ. — Правда, они поддерживают разные по идеологическим воззрениям исламистские группировки. Саудиты поддерживают те формирования, которые исповедуют идеологию, близкую к ваххабитской. А Катар поддерживает те группировки, которые исповедуют идеологию близкую «Братьям-мусульманам» (запрещенная в России Верховным судом группировка — «КВ»). И зачастую между этими группировками возникали и противостояния, и вооруженные столкновения.
Но последние заявления Саудовской Аравии имеют целью сгладить эти противоречия внутри исламистской оппозиции. Саудиты призывают Катар ввести контингент, однако здесь прежде всего надо говорить о том, что такое вряд ли возможно сейчас, поскольку если это произойдет, это будет означать нарушение Дохой территориального суверенитета Сирии. Катар войдет в противостояние с cирийской правительственной армией, которую поддерживает российские ВКС. И это будет противостояние в том числе и с Россией, и с Ираном. Так что вряд ли этого стоит ожидать, но само по себе заявление знаковое.
Напомню, что США не так давно вынашивали идею создания так называемого «арабского НАТО» — некой коалиции арабских государств, Саудовской Аравии, Катара и других монархий Персидского залива, которые должны участвовать более активно в сирийском конфликте на стороне Соединенных Штатов, на стороне вооруженной оппозиции. Так что заявление Cаудовской Аравии координировано с позицией Вашингтона и направлено на эти цели. США вынашивали такие цели, чтобы заменить часть американских военных в Сирии на арабские силы именно этого альянса. Но повторюсь, Катар или Саудовская Аравия вряд ли могут ввести войска в Сирию, поскольку это вызовет конфликт в том числе с Россией. Хотя спецназ многих арабских стран представлен в Сирии. Но Соединенные Штаты пытаются сколотить альянс арабских государств проамерикански настроенных, который будет осуществлять цели США в этой стране».