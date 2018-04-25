Обзор инопрессы. Москва использует «маскировку»

Стратегия и тактика действий России Сирии стали темой статьи автора портала Slate. До и после ракетного удара по сирийским объектам Москва озвучивала угрозы, а ее противники на международной арене во главе с Вашингтоном делали вид, что воспринимают их всерьез.

Москва же использует «маскировку», которая является одновременно инструментом и стратегией действий. Скрывать свои планы и рушить чужие, наносить удары и симулировать отступление — в этом нет ничего нового для тех, кто читал книгу Сунь-цзы «Искусство войны». Однако в мире мало армий и государств, которые бы с таким мастерством использовали подобную стратегию во всех сферах — в политике или дипломатии. И не стоит забывать, что оборонный бюджет России в десять раз меньше американского, советует автор портала.

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Кто проиграет, если Дональд Трамп все же разорвет сделку? В первую очередь, автомобилисты, поскольку мировые цены на нефть неизбежно вырастут. Среди проигравших окажутся и авиапроизводители Boeing и Airbus, заключившие с Ираном многомиллиардные контракты. Придется аннулировать соглашения и крупным корпорациям General Electric , Volkswagen и Total . Пострадают авиаперевозчики и отельеры, по которым ударит спад туризма.

Наконец, серьезный урон понесет экономика Ирана. В прошлом году его национальная валюта потеряла треть стоимости. Недовольство экономической ситуацией привело в конце прошлого года к крупным демонстрациям протеста, напоминает издание.