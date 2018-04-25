Обзор инопрессы. Москва использует «маскировку» 

Стратегия и тактика действий России в Сирии стали темой статьи автора портала Slate. До и после ракетного удара по сирийским объектам Москва озвучивала угрозы, а ее противники на международной арене во главе с Вашингтоном делали вид, что воспринимают их всерьез.
Москва же использует «маскировку», которая является одновременно инструментом и стратегией действий. Скрывать свои планы и рушить чужие, наносить удары и симулировать отступление — в этом нет ничего нового для тех, кто читал книгу Сунь-цзы «Искусство войны». Однако в мире мало армий и государств, которые бы с таким мастерством использовали подобную стратегию во всех сферах — в политике или дипломатии. И не стоит забывать, что оборонный бюджет России в десять раз меньше американского, советует автор портала.
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Можно ли спасти ядерную сделку с Ираном? Над этим вопросом размышляет обозреватель СNN. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Парижа работать вместе с США над новым соглашением по ядерной программе Тегерана. По его словам, «США считают нынешний договор плохим, а Франция — недостаточным». По прогнозу автора статьи, Ангела Меркель по прибытии в Вашингтон 27 апреля будет защищать соглашение с Ираном.
Кто проиграет, если Дональд Трамп все же разорвет сделку? В первую очередь, автомобилисты, поскольку мировые цены на нефть неизбежно вырастут. Среди проигравших окажутся и авиапроизводители Boeing и Airbus, заключившие с Ираном многомиллиардные контракты. Придется аннулировать соглашения и крупным корпорациям General Electric, Volkswagen и Total. Пострадают авиаперевозчики и отельеры, по которым ударит спад туризма.
Наконец, серьезный урон понесет экономика Ирана. В прошлом году его национальная валюта потеряла треть стоимости. Недовольство экономической ситуацией привело в конце прошлого года к крупным демонстрациям протеста, напоминает издание.