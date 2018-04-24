Ещё
Handelsblatt: Израиль разбомбит «подарок» русских Асаду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Handelsblatt: Израиль разбомбит «подарок» русских Асаду 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Reuters
Россия «подарит» сирийской армии ЗРК С-300 «Фаворит» якобы в качестве ответа на недавние авиаудары США по Дамаску, пишет Handelsblatt. Не исключено, правда, что установку российских систем ПВО на территории Сирии Израиль приравняет к угрозе для своей безопасности — и попросту разбомбит их, отмечает автор статьи Андре Баллин.
Россия «подарит» Сирии современные системы противовоздушной обороны, пишет немецкая газета Handelsblatt. В ближайшем будущем Москва должна поставить сирийской армии зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит», уточняет автор статьи Андре Баллин.
«Эти ракетные комплексы — ответ Кремля на авиаудары США по Дамаску», — утверждает журналист Handelsblatt.
Из-за размещения в Сирии новых систем противовоздушной обороны ситуация в регионе, по мнению автора статьи, только накалится.
«Не исключено, что установку ракетных комплексов Израиль приравняет к угрозе для своей безопасности — и разбомбит их, — отмечает Андре Баллин. — Ряд СМИ уже сделали подобные предположения. При этом они ссылаются на бывшего главу управления разведки Армии обороны Израиля Амоса Ядлина. По его словам, системы С-300 израильтяне в любом случае уничтожат, если их разместят на территории Сирии».
Журналист немецкой газеты обращает внимание на то, что российские ракетные зенитные комплексы С-300 «Фаворит» сирийский президент Башар Асад ждёт уже долго — с 2010 года. Впрочем, тогда речь шла о коммерческих поставках, сегодня же — о «военной помощи на безвозмездной основе», подчёркивает автор статьи.
RT на русском: последние новости
МИД Ирана: удар по Сирии является примером использования США лжи в своих интересах Шойгу заявил, что США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент» Постпред России при ООН назвал необходимые меры для урегулирования ситуации в Сирии
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины275
Шойгу выдвинул обвинение США82
Что Россия проиграла в Армении127
Кремль готовит суперманевр508
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт7
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение