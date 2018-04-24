Handelsblatt: Израиль разбомбит «подарок» русских Асаду

Из-за размещения в Сирии новых систем противовоздушной обороны ситуация в регионе, по мнению автора статьи, только накалится.

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