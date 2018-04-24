Владимир Кара-Мурза-ст. : О Сирии все врут всем, но наше ТВ врет больше

Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший — о том, как врут россиянам по ТВ о событиях в Сирии

Очевидно, что сегодня о событиях в Сирии врут все стороны. Российские государственные СМИ рассказывают про фейки, растиражированные американскими, европейскими телеканалами (последний пример — сюжет ВГТРК о съемках постановочного ролика «Белых касок» с одним из героев видео — сирийским мальчиком, который рассказал, что никакой химической атаки не было, а его просто заманили в больницу, облили водой, дали поесть и отпустили), и в то же время… сами лепят фейки.

Все врут всем, но наше ТВ, думаю, врет больше. И про Алеппо, и про военные базы, и про химатаку, которой будто бы не было (хотя я уверен, что она была и что применил первым химию Башар Асад , в чьем руководстве, по-моему, и заключается корень зла). Какие-то придумки спускаются нашим госканалам сверху, а кое-что предлагают сами журналисты. Наши это умеют: и смонтировать «как надо», и найти «нужных» свидетелей (вспомните женщину, рассказавшую о «распятом мальчике»). За нами, что называется, не заржавеет.

В таком конфликте по-другому быть не может: со всех сторон льются потоки информации, которые опровергают друг друга. Ведь химатака — лишь один из примеров, перед нами целый букет выдумок. Пора этот поток лжи остановить. Пока дело не кончилось вселенской ложью, как было в Катыни, когда наши расстреляли поляков и потом 50 лет убеждали всех в своей непричастности. Есть вероятность, что к этому и идет… Другой вариант — позор, когда Россия окажется перед лицом неопровержимых доказательств.

Война в Сирии оказалась войной двух врущих сторон. И понять, кто врет больше, можно, просто проанализировав, у кого больше оснований делать это. Американцы, я считаю, действительно хотят прекратить войну. А Россия… вы как-нибудь внимательно взгляните в глаза нашим генералам — и последние сомнения развеются.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018.