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Легендарные орудия Великой Отечественной МЛ-20 громят боевиков в Сирии
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Легендарные орудия Великой Отечественной МЛ-20 громят боевиков в Сирии 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Сети появилось видео, снятое на артиллерийских позициях сирийских сил национальной обороны (NDF) в провинции Хама. Наряду с 122-мм гаубицами Д-30 снаряды весом почти в 44 кг на головы врагов обрушивают и МЛ-20.
Эти орудия применялись сирийской армией в ходе боевых действий 1967 и 1973 годов. Со временем их заменили на более современные. Однако в ходе гражданской войны из-за имевшихся проблем с восполнением потерь гаубицы-пушки вновь попали в войска, где успешно воюют до сих пор.
Конечно, по ряду характеристик МЛ-20 трудно тягаться с современными образцами. Например, скорость транспортировки ее по шоссе составляет всего лишь 40 км/ч. У современной 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» она в два раза больше.
Максимальная дальность стрельбы у орудия Второй мировой — 20 500 м, а у гаубицы, принятой на вооружение в 1986 году, 28 900 м.
МЛ-20 весит 7270 кг, 2А65 — 7000 кг. Скорострельность 3-4 выстрела в минуту, против 7 за тоже время у «Мста-Б». Расчет у первого орудия 9 человек, у второго 8.
Кроме 152-мм гаубицы-пушки в Сирии воюют еще 122-мм гаубицы М-30 образца 1938 года, а также знаменитые пушки — 57-мм ЗиС-2 и 76-мм ЗиС-3.
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