Шойгу рассказал, куда перемещаются из Сирии боевики ИГ 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран ШОС в Пекине, рассказал, что боевики террористической организации «Исламское государство» * после поражения в Сирии перемещаются в Центральную и Юго-Восточную Азию.
По словам Шойгу, в этих регионах они создают новые ячейки, а густонаселённость стран их новой дислокации вкупе с теми техническими возможностями, которыми располагают сейчас террористы, может привести к катастрофическим последствиям.
Министр отметил, что сирийские боевики сейчас располагают беспилотниками, способными преодолевать до сотни километров, и вероятно, в создании этих приспособлений им помогли в технически развитых странах, пишут Argumenti.ru.
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* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.