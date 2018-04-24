СМИ: российские каналы обвинили в «охудожествлении» инсценировки химатаки в Сирии 

В программе продемонстрировали кадры из сирийской художественной картины 2016 года
Российские телеканалы (в частности, «Россия 1») рассказали об инсценировке Западом атаки с применением отравляющих веществ в сирийской Думе. В качестве доказательства журналисты использовали кадры со съемочной площадки художественного фильма, который был снят в 2016 году сирийским режиссером Хумамом Хусари. На такой факт обратил внимание телеканал «Дождь».
В новостных выпусках показывалось, как якобы трупы людей лежат на дороге, а рядом располагаются видеооператоры. Время от времени актеры улыбались и общались между собой. При этом в эфире телеканалов не было сказано ни слова об истинном происхождении снимков.
Кадры были продемонстрированы в программе «Вести недели» от 22 апреля, ведущим которой является Дмитрий Киселев. Журналисты программы даже взяли интервью у некоего Фареса Муххамада Майяса, представленного одним из участников съемочной группы. Он, в частности, сообщил: «Мы еще снимали, как дети в квартале были разбросаны. Кто в машинах, кто рядом с машинами, кто под машинами. Все они были якобы погибшими. Их лица были желтыми».
Данные снимки можно отыскать в статье двухлетней давности на официальном сайте издания Global Times. На них запечатлены моменты съемок художественной картины, которая посвящена химатаке 2013 года в сирийской Гуте. Съемки фильма проходили осенью 2016 года.
О химической атаке в сирийском городе Думе 7 апреля сообщили правозащитники. По их информации, бомбы с отравляющим веществом сбросили вертолеты ВВС Сирийской Арабской Республики. В результате удара погибли не менее 60 и пострадали приблизительно одна тысяча человек.
Соединенные Штаты и их союзники возложили ответственность за применение химического оружия на правительственные войска Башара Асада.
Сирийское руководство свою причастность к использованию химоружия отрицают. Минобороны и МИД РФ назвали кадры с последствиями химической атаки инсценировкой. Невзирая на это, 14 апреля, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выпустили по территории Сирии 103 крылатые ракеты.
Ранее сообщалось, что на месте предполагаемой химической атаки побывали журналисты «России 1». Телеканал показал интервью с мальчиком, который участвовал в записи постановки атаки с применением отравляющих веществ.
Кроме того, на территории сирийской Думы побывали журналисты телеканала One America News и также не нашли там следов химатаки.