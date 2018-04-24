СМИ: российские каналы обвинили в «охудожествлении» инсценировки химатаки в Сирии

В программе продемонстрировали кадры из сирийской художественной картины 2016 года

Российские телеканалы (в частности, «Россия 1») рассказали об инсценировке Западом атаки с применением отравляющих веществ в сирийской Думе . В качестве доказательства журналисты использовали кадры со съемочной площадки художественного фильма, который был снят в 2016 году сирийским режиссером Хумамом Хусари. На такой факт обратил внимание телеканал «Дождь».

В новостных выпусках показывалось, как якобы трупы людей лежат на дороге, а рядом располагаются видеооператоры. Время от времени актеры улыбались и общались между собой. При этом в эфире телеканалов не было сказано ни слова об истинном происхождении снимков.

Кадры были продемонстрированы в программе «Вести недели» от 22 апреля, ведущим которой является Дмитрий Киселев . Журналисты программы даже взяли интервью у некоего Фареса Муххамада Майяса, представленного одним из участников съемочной группы. Он, в частности, сообщил: «Мы еще снимали, как дети в квартале были разбросаны. Кто в машинах, кто рядом с машинами, кто под машинами. Все они были якобы погибшими. Их лица были желтыми».

Данные снимки можно отыскать в статье двухлетней давности на официальном сайте издания Global Times. На них запечатлены моменты съемок художественной картины, которая посвящена химатаке 2013 года в сирийской Гуте. Съемки фильма проходили осенью 2016 года.

О химической атаке в сирийском городе Думе 7 апреля сообщили правозащитники. По их информации, бомбы с отравляющим веществом сбросили вертолеты ВВС Сирийской Арабской Республики . В результате удара погибли не менее 60 и пострадали приблизительно одна тысяча человек.

Сирийское руководство свою причастность к использованию химоружия отрицают. Минобороны МИД РФ назвали кадры с последствиями химической атаки инсценировкой. Невзирая на это, 14 апреля, Соединенные Штаты, Великобритания Франция выпустили по территории Сирии 103 крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что на месте предполагаемой химической атаки побывали журналисты «России 1». Телеканал показал интервью с мальчиком, который участвовал в записи постановки атаки с применением отравляющих веществ.

Кроме того, на территории сирийской Думы побывали журналисты телеканала One America News и также не нашли там следов химатаки.