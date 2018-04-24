В Дагестане убиты двое вооруженных боевиков 

Двое боевиков уничтожены в зоне действия контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана, сообщает "Интерфакс".
Боестолкновение случилось в лесополосе между населенными пунктами Чинар и Деджух.
"На предложение сдаться они (боевики — прим. ред.) ответили стрельбой. Ответным огнем они были ликвидированы", — рассказал собеседник РИА Новости, добавив, что активная фаза спецоперации завершена.
Ранее 21 апреля НАК сообщил о нейтрализации девятерых бандитов. Они готовили теракт на майские праздники.