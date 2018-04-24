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В Афганистане при нападении талибов* на КПП погибли четыре полицейских
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В Афганистане при нападении талибов* на КПП погибли четыре полицейских 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре сотрудника полиции Афганистана погибли, трое ранены в результате столкновений с боевиками радикального движения «Талибан»* после того, как они напали на КПП в восточной афганской провинции Газни, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя администрации провинции.
Боевики напали на КПП в районе Джагату около 5.30 во вторник. По данным официального представителя администрации провинции Арефа Нури, в результате перестрелки службы безопасности ликвидировали шестерых нападавших, двое получили ранения.
На октябрь в Афганистане запланировано проведение совмещенных выборов в парламент и окружные советы, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению «Талибан»* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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