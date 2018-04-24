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Израиль отомстил за убийство раввина
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Израильские военные взорвали дом палестинца в наказание за убийство раввина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Израильские военные разрушили на Западном берегу реки Иордан дом палестинца, который участвовал в убийстве раввина-израильтянина, сообщила армейская пресс-служба.
Показательный снос жилых строений, оставляющий без крова родственников террористов, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия, жертвами которого за два года стали более 50 человек.
"Минувшей ночью инженерные войска Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили дом Мухаммеда Кунбы в (городе) Дженине", — сообщили военные.
Армия называет палестинца членом террористической ячейки, которая в январе убила раввина Разиэля Шеваха. Боевики расстреляли машину, в которой ехал 35-летний отец шестерых детей, на одном из шоссе в северной части Западного берега.
Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают практику сноса жилых домов, называя ее "коллективным наказанием".
Военные говорят, что взрыв дома в Дженине сопровождался беспорядками среди местного населения. Десятки палестинцев кидали в участников операции камни, самодельные взрывные устройства и даже открыли по ним огонь. В результате легкое ранение в ногу получила сотрудница пограничной полиции.
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