Французский адмирал пожаловался на российские военные самолеты

Военные самолеты России «восемь раз за последние восемь месяцев» приближались к французским военным кораблям, заявил глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк

«В течение последних восьми месяцев действия такого типа производились восемь раз», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse слова Празюка, выступавшего в комиссии по международным отношениям и безопасности французского Сената 11 апреля.

Он отметил, что французский фрегат находится у берегов Сирии с 2015 года, а в апреле 2018 года к французскому военному кораблю Aquitaine на расстояние меньше дистанции безопасности «подошел российский истребитель». По мнению Празюка, «эти действия могли стать причиной инцидента». По данным военного источника, после этого случая «экипаж судна был вынужден напомнить российскому самолету о правилах подлета». Адмирал Празюк также отметил, что военно-морской и стратегический статус России и Китая в последние годы возрос.

«Китай за четыре года создал флот, эквивалентный французским ВМС, а Россия увеличила в 1,5 раза число своих подводных лодок. Таким образом военно-морское и стратегическое положение этих стран изменилось», — заявил адмирал.